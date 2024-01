Руското Министерство на отбраната призна за бомбардирането по погрешка на свое село в западната част на страната. То се намира близо до границата с Украйна, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на ведомството. В съобщението се казва, че няма жертви сред населението.

