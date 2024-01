Смъртоносна катастрофа, станала край мястото на провеждане на новогодишния концерт в Рочестър, Ню Йорк, се разследва като домашен тероризъм. Причината за това е, че заподозреният е оставил предсмъртна бележка и дневник в хотелската си стая, съобщи CNN.

Два автомобила - единият от които натоварен с газови бутилки, се врязаха в тълпата на концерта в Kodak Center, убивайки двама души и ранявайки петима други.

Some strange goings on in New York.



Domestic terrorism officers are investigating what looks to be a terrorist attack.



Two people dead and five injured at the Kodiak Center theater in Rochester.



A SUV packed with explosives drove into a crowd of people leaving a rock concert.… pic.twitter.com/XnDlmtwAsP