Финландия и Швеция регистрираха най-ниските температури през тази зима, след като термометрите паднаха до минус 40 градуса Целзий в резултат на застудяването, обхванало Скандинавието, предаде Асошиейтед прес.

В Никалуокта, малко село в Северна Швеция, обитавано от коренното население саами, термометърът е показал минус 41,6 градуса Целзий.

Железопътните превозвачи в Швеция казаха, че наред с други проблеми, студеното време е причинило значително натоварване на железопътния трафик в северната част на страната. Шведският институт по метеорология и хидрология съобщи за температури от минус 30 градуса Целзий на няколко места в Северна Швеция.

От института също така издадоха предупреждения за сняг и вятър за Централна и Южна Швеция, като отбелязаха, че снеговалежът в сряда в комбинация с вятър може да причини проблеми.

В съседна Финландия най-ниската температура за тази зима беше регистрирана в северозападния град Юливиеска, където температурите са паднали до минус 37,8 Целзий.

Температури под минус 30 градуса са регистрирани на няколко места в Лапландия.

Финландската столица Хелзинки също е обхваната от студена вълна, като се очаква през цялата седмица температурата да се колебае между минус 15 и минус 20 градуса.

Финландският метеорологичен институт е издал предупреждение за значително застудяване, което ще преобладава през тази седмица. Според прогнозите температурите вероятно ще паднат и под минус 40 градуса в някои части на страната.