Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг свиква заседание на Съвета НАТО-Украйна, което ще се проведе на 10 януари, показва съобщение на военната организация на Запада в социалната мрежа Х.

Заседанието, насрочено за следващата сряда, ще се проведе на ниво посланици на страните от Алианса. Срещата се свиква по искане на Украйна след последния масиран обстрел на Русия.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW