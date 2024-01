Четирима души се удавиха при опит на претоварена лодка с мигранти да потегли от плаж край френския град Кале. Те са се опитвали да се качат в тъмното и при много ниски температури, предаде Independent.

Общо около 70 души се опитвали да се качат на малка лодка, която се преобърнала под натиска на прекалено големия брой желаещи да пътуват, съобщават френските медии.

BREAKING | Four people die on migrant boat crossing from France in freezing coldhttps://t.co/OY2hD4rmh8