Стотици пожарникари се борят с излязъл извън контрол горски пожар в близост до столицата на щата Западна Австралия Пърт. Това накара властите да призоват жителите, живеещи по пътя на огъня, да се преместят на безопасно място, предаде Ройтерс.

Днес на територията на австралийския щат горяха над 25 горски пожара. Районите около селищата Джинджин и Читеринг, на около 60 километра северно от Пърт, са изложени на риск от бързо разрастващия се пожар.

Lives and homes are under threat as an out-of-control bushfire rages through parts of the Chittering region, less than an hour north of Perth.



Authorities are urging residents to evacuate and have advised those who have already left to stay away, amid concern the fire threat may… pic.twitter.com/JUtRG73TUY — 9News Perth (@9NewsPerth) January 14, 2024

Австралия се намира във високорисков, пожароопасен сезон, дължащ се на метеорологичното явление "Ел Ниньо", свързано със циклони, суша, горещини и пожари в гористи местности.

Говорител на щатската Служба за пожарна и аварийна безопасност заяви, че 240 огнеборци се борят с пожара, който е достигнал ниво на извънредна ситуация - най-високата степен на заплаха. "Ако пътят е свободен, тръгнете сега и отидете на по-безопасно място", заяви службата на своя уебсайт.

WA bushfire: Properties destroyed as firefighters continue to battle emergency-level fire east of Gingin #MentalHealth #EmergencyResponse #EmergencyServices #EmergencySupport #EmergencyTeam [Video] Residents northeast of Perth are bracing for the worst… https://t.co/ItawBOrcQr — Linda Sutherland (@LindaSSGP) January 14, 2024

The lightning on Friday night started some fires north of Perth which continued to burn on Saturday. Ironically, those fires formed Pyrocumulanimbus clouds which made more lightning. Here's a photo I took at my house in Aveley pic.twitter.com/0uvQqIoP7i — Rob Grieves 🇦🇺 (@RobGrieves) January 14, 2024