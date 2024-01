Шестима души са загинали при катастрофа на малък пътнически самолет, превозващ работници до мина в Северна Канада. Инцидентът е станал, малко след като машината е излетяла. Според източник от авиацията при инцидента има и един оцелял.

Военните и федералната полиция първи са реагирали на сигнала за катастрофата в Северозападните територии. Рейнджъри с моторни шейни откриха останките, докато техници по издирването и спасяването се спуснаха с парашут от самолет "Херкулес".

A tragic accident unfolded in Canada's remote north, as a small commuter plane carrying six workers to a mine crashed shortly after takeoff, claiming all lives onboard except for one survivor.



Read here👇https://t.co/cvEl51eJyk#Canada #planecrash #diamondmine