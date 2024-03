Полицията в Лондон съобщи, че автомобил се е блъснал в портите на Бъкингамския дворец. Въоръжени полицаи са се отзовали на подаден сигнал от кралския дом около 02:33 ч. през нощта в събота, се казва в изявление.

На мястото на инцидента е бил арестуван мъж по подозрение в увреждане на собственост, допълват властите.

