Опосум, отглеждан като домашен любимец, избяга от клетката си по време на полет на Източнокитайските авиолинии, предаде Си Ен Ен. Пътниците били принудени временно да напуснат самолета.

Те изчакали в сградата на терминала опосумът да бъде заловен, за да се върнат обратно на борда.

