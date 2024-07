Най-малко 8 души загинаха при наводненията, предизвикани от обилните валежи в югозападната част на Китай, съобщи днес агенция "Синхуа".

Floods triggered by heavy rain in southwestern China have killed at least eight people, with about 30 others still missing, according to China Central Television https://t.co/wGSChqqTCq