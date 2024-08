Известен британски зоолог, експерт по крокодили беше осъден на 10 години и 5 месеца затвор в Австралия, след като призна, че е малтретирал сексуално десетки кучета.

Адам Бритън е работил по продукции на Би Би Си и National Geographic. Той се призна за виновен по 56 обвинения за брутална жестокост към животни. Призна и за четири посегателства над деца.

53-годишният мъж се е заснел как измъчва животни до смърт, а след това споделял видеоклиповете онлайн под различни псевдоними.

Деянието му остава незабелязано в продължение на години, докато не е открита следа в един от видеоклиповете му. Бритън беше арестуван през април 2022 г. след претърсване на негов имот в Дарвин, при което са намерени доказателства за насилие над деца в лаптопа му.

BREAKING: Crocodile expert Adam Britton: Dog rapist who sexually abused, tortured & killed over 42 dogs is jailed for 10 years in Australia. Britton filmed the vile abuse in his so-called 'torture room' & shared it on Telegram.ROT in hell! https://t.co/vYIyZDwILJ @SARA2001NOOR pic.twitter.com/d1pzaJDENx — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) August 8, 2024

Взимайки предвид вече прекаранато зад решетките време, Бритън може да получи право на условно освобождаване през септември 2028 г. Освен това му е забранено да притежава бозайници до края на живота си.

Адвокатът на Бритън твърди, че престъплението му е причинено от рядко психическо разстройство, което води до интензивни, нетипични сексуални интереси.

В съда защитата прочете писмо от Бритън, който се извини за своите „унизителни престъпления“.

„Дълбоко съжалявам за болката и травмата, които причиних на невинни животни, на моето семейство, приятели и на обществото“, каза той.

Уточнявайки, че семейството му не е знаело или участвало по някакъв начин, той допълва: „Ще търся дългосрочно лечение и ще намеря път към изкуплението“.