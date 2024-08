Съпругът на Иванка Тръмп - Джаред Къшнър представи проект за изграждане на петзвезден луксозен курорт на остров Саза̀н, Югозападна Албания. След което дъщерята на бившия американски президент Доналд Тръмп избра и тази година да летува на албанското крайбрежие, информира ТВ „Клан“.

Иванка Тръмп посети миналата година град Саранда, античния град Бутрѝнт и остров Сазан по южното албанско крайбрежие, както и нос Родо̀н близо до северния крайбрежен град Дуръс, припомня телевизията.

