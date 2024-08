Най-малко осем души, включително две бебета, са загинали при срутване на къща в беден квартал на венецуелската столица след газова експлозия.

At least 8 killed including small children and several injured after gas #explosion in #Caracas #Venezuela neighborhood @YvetteT51 @Telemundo51 https://t.co/UAtKt5lxSk pic.twitter.com/S7b8njO5LA