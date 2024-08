Седем души бяха ранени при нападение с нож в център за настаняване на бежанци в Източен Берлин.

Сред ранените при атаката в квартал "Марцан" са 15-годишен младеж, служител на охраната и посетител в центъра.

Messerangriff in einer Geflüchtetenunterkunft: 21-Jähriger sticht auf mehrere Menschen in Berlin-Marzahn ein https://t.co/23Z7lMitWg via @Tagesspiegel