Въздушният трафик на международното летище „Арланда“ в Стокхолм беше спрян за два часа през нощта, след като четири дрона навлязоха във въздушното му пространство, съобщи полицията. Тя заяви, че за случилото се подозира саботаж, предаде АФП.

Администрация за гражданска авиация на Швеция обяви, че полицията е предупредила ръководителите на полети за дронове между 1:00 и 2:00 ч.

„Стигнахме до заключението, че не можем да гарантираме авиационната безопасност и решихме да ограничим въздушното пространство“, каза говорителят на агенцията Даниел Акерман.

Излитанията и кацанията бяха преустановени между 2:00 и 3:40 ч., което е засегнало пет полета, съобщи летищният оператор Swedavia. Петте полета са били пренасочени към други летища или забавени.

