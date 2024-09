Главният изпълнителен директор на Tesla Елон Мъск предложи на попзвездата Тейлър Суифт да я осемени. Това се случи, след като тя заяви, че ще подкрепи кандидата на демократите Камала Харис на президентските избори през ноември.

„Добре, Тейлър, ти спечели. Аз ще ти направя дете и ще пазя котките ти с цената на живота си“, написа Мъск в социалната мрежа Х, която е негова собственост.

Тейлър Суифт: Ще гласувам за Харис и Уолц

Taylor Swift signed her endorsement of Kamala Harris with "Childless Cat Lady."



In response, Elon Musk tweeted that he wanted to impregnate her.



This might genuinely be the worst thing he has ever tweeted. Just a disgusting pig with zero respect for women. pic.twitter.com/AutIHoYjlM