Масова стрелба в американския щат Алабама. Четирима души са загинали, а 11 са ранени. Няколко нападатели са открили огън в оживен район, пълен с барове и ресторанти в град Бирмингам. Извършителите все още се издирват.

🇺🇸 🚨 #BREAKING . Mass shooting in Alabama.



Authorities are currently in the Five Points South area of Birmingham. Unofficially, there are reports of 4 dead and 17 seriously injured so far. pic.twitter.com/U8bai8gNdZ