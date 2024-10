Реджеп Тайип Ердоган откри най-голямата джамия на Балканите след среща с албанския си колега Байрам Бегай и министър-председателя Еди Рама в Тирана в четвъртък, като отново призова да се противопоставим на геноцида и военните престъпления на Израел в Газа.

Ердоган призовава за ислямско обединение срещу Израел

„Администрацията на Нетаняху за пореден път доказа, че няма намерение да установява мир в региона, като атакува Ливан“, заяви Ердоган и добави, че е морално задължение на всички да се изправят срещу това, което той нарече „израелски държавен тероризъм“.

Голямата джамия в Тирана, известна още като джамията „Намазга“, е една от най-големите на Балканите.

Almost nine years after construction started, the new Namazgja Mosque in Tirana, Albania’s largest, was inaugurated on Thursday in the presence of Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Albanian Prime Minister Edi Rama.



Read more: https://t.co/vfDpWTMimB