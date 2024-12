Пожарникари се борят рано тази сутрин с пожар в ниска растителност в Малибу, в американския щат Калифорния, в близост до университета „Пепърдайн“, който предизвика евакуация, предаде „Асошиейтед прес“.

25 млн. души в Калифорния са изправени пред животозастрашаваща огнена стихия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Засега не е известно как е пламнал пожарът, наречен „Франклин“, но по данни на окръжната противопожарна служба на Лос Анджелис са изгорели най-малко 40 хектара и са застрашени постройки, съобщава телевизия Кей Ти Ел Ей Ти Ви.

Евакуация на няколко места заради пожар край Лос Анджелис (ВИДЕО)

Прогнозите са вятърът от север и североизток да се усили до 48-64 км/ч, като се очакват пориви до 105 км/ч, съобщиха от Националната метеорологична служба в Лос Анджелис в социалната мрежа Х.

#BREAKING



The #FranklinFire has grown to over 100 acres east of Malibu Canyon Rd. Intense nighttime firefight underway with heavy winds reaching 45 mph.#Malibu #Wildfire #FranklinFireUpdate



Mandatory evacuations ordered for Serra Retreat. The fire is spreading rapidly 3 miles… pic.twitter.com/SkiKQCY5B2