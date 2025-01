76 са жертвите, а 51 - ранените, при пожар в хотел в турския ски курорт Карталкая в нощта срещу вторник. Пламъците се разразили към 3:30 ч. местно време на четвъртия от общо 12-те етажа на хотела, съобщават турските власти.

„За съжаление броят на загиналите вече е 76“, каза вътрешният министър Али Йерликая, като актуализира по-ранна цифра от 66 загинали. 52 от жертвите са идентифицирани досега.

Някои от жертвите са починали, след като скочили през прозорци на горящата сграда, съобщава "Дойче веле".



Стотици пожарникари и хора от персонала са участвали в гасенето на огъня и спасителните операции.

