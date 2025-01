На 78-годишна възраст почина английската певица и икона на рока Мариан Фейтфул, предадоха световните агенции. Фейтфул, която нашумя през 60-те години на миналия век с хита си "As Tears Go By", е починала в Лондон, поясни неин говорител. Тя е била заобиколена от близките си, когато смъртта й е настъпила.

Фейтуфул беше известна като борбена личност, преборила, рака, живота на бездомница, пристрастеността към дрогата и коронавирусната пандемия. Два пъти е изпадала и в кома.

Певческата ѝ кариера започва като тийнейджърка. Фйтфул е учила в манастир, а родителите ѝ са били агенти на британското разузнаване по време на Втората световна война.

Икона на рока спира да пее заради тежки последствия от COVID-19

С невероятния си глас в хита си "As Tears Go By" през 1964 г. певицата превзема сърцата на хората по света. Фейтфул е била приятелка на Мик Джагър и когато връзката им приключи тя се пристрастила към хероина и станала анорексичка. Прекарала две години като бездомница по улиците на лондонския квартал Сохо в началото на 70-те години. Но след това успяла да си стъпи на крака.

Фейтфул има 21 солови албума, включително акламираният от критиците "Broken English" през 1979 г., спечелил й номинация за американската музикална награда "Грами".

Певицата има и три автобиографични книги и кариера в киното. През 2020 г. тя се разболя от ковид и изпадна в кома. Остана три седмици в болница в Лондон. После синът й Никълъс каза, че медиците са били сигурни, че майка му няма да оцелее. Но Фейтфул опровергава прогнозите и година по-късно завърши поредния си албум "She Walks in Beauty", компилация от поеми от романтизма, прочетени от нея, под музикален акомпанимент.

След това Фейтфул се оплакваше от симптоми на дълъг ковид, като умора, проблеми с дишането и липсата на памет.

Снимка: БТА

През 2022 певицата се премести в дом за възрастни творци в Лондон. Пълното име на Мариан Фейтфул е Мариан Ивлин Габриел Фейтфул. Тя е родена на 29 декември 1946 г. в Лондон. По майчина линия е била свързана с австрийската аристокрация.

За годините, прекарани като ученичка в манастир, тя казва, че и тогава нейните герои са били декадентите, лудите бохеми и онези, които са взимали опиум.

Заради Мик Джагър певицата напуска през 1966 г. съпруга си Джон Дънбар. През 1968 г. тя и Джагър са арестувани заради притежание на канабис.

Година преди това по време на парти с дрога в дома на Кийт Ричардс полицията отива там за проверка и попада на Фейтфул, увита в меча кожа, което й печели трайна скандална популярност. Години по-късно певицата казва, че не е участвала в дива оргия, както са пишели британските издания. Тя просто била в банята, когато полицията нахлула, и се загърнала в първото нещо, което открила - килимче от меча кожа.

Редактор: Румен Лозанов