Студенти, граждани и преподаватели блокираха кръговото движение при Гражданския център на Нови Белград, а към тях се присъединиха и студенти от Философския факултет, които тръгнаха пеша от Ректората. Едночасовата блокада на кръговото кръстовище е част от кампанията „Нов Белград е за образование“ с участието на организацията „Пулс на началните училища в Белград“, която включва училища с пълно и частично спиране.

Родители на ученици, учители и граждани се събраха пред училищата в Нови Сад, откъдето тръгнаха заедно към кръстовището близо до Футошка пияца. Там отдадоха почит на загиналите при срутването на навеса с 15-минутно мълчание. След това те се отправиха към сградата на Общинското събрание, където се провежда митинг под мотото "Родителска солидарност" в подкрепа на стачкуващите ученици и служители от образованието. Там към тях ще се обърнат представители на родители и учители.

"Recent antidemocratic trends in Serbia have been met with waves of protest, beginning in 2017, when Vučić was first elected president in a contest the opposition and protesters decried as fraudulent."https://t.co/gQ12WVnBZN — Journal of Democracy (@JoDemocracy) February 7, 2025

In this week's roundup of Balkan Insight Premium stories, the protest mood in Serbia continues and seems to be seeping out into other countries in the region.



Check out our #WeekInReview: https://t.co/N2CqOck70K — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 7, 2025

След 15-минутно мълчание в знак на почит към жертвите на срутването на навеса в Нови Сад на 1 ноември, колона от студенти, гимназисти и граждани тръгнаха по улиците на Земун. Към тях се присъединиха и мотоциклетисти, а автошествието се охранява от полицейски сили.

A Reality Mapper captures the ‘15 Minutes of Silence’ protest in Belgrade, Serbia. The silent protest takes place daily across the country at 11:52 AM- the exact time the Novi Sad train station's canopy collapsed. The 15 minutes of silence represent one minute for each victim of… pic.twitter.com/d990EaPOJA — Collective Memory (@Collective_memo) February 7, 2025

Група преподаватели и студенти от университета в пък Ниш тръгнаха пеша към Мерошин, където беше планиран митинг под надслов „Няма да мълчим за езика на омразата“. Натам вървят още две колони от велосипеди и автомобили.

