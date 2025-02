Доналд Тръмп се подигра с попзвездата Тейлър Суифт, след като певицата беше освиркана на "Супербоул" по време на поражението на "Канзас Сити Чийфс" от "Филаделфия Ийгълс".

Тръмп - който стана първият действащ президент на САЩ, присъствал на "Супербоул" в неделното шоу в Ню Орлиънс - напусна играта малко след полувремето.

Въпреки това президентът на САЩ не можа да се въздържи да не публикува в социалните мрежи закачка към Суифт, която беше в публиката, за да гледа гаджето си, звездата на Чийфс Травис Келси. Те претърпяха тежко поражение с 40:22 в „Супердом“.

"Единственият, който имаше по-тежка нощ от "Канзас Сити Чийфс", беше Тейлър Суиф", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа Truth Social.

When Taylor Swift is booed and President Trump is wildly cheered at the Superbowl, you know America is on the right track. We are so back! #SuperBowlLIX #SuperBowl #SuperBowlSunday #Swifties #ChiefsKingdom#Eagles #Chiefs pic.twitter.com/nRy49dOhcD