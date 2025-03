Френският президент Еманюел Макрон ще направи телевизионно обръщение към нацията в сряда вечерта, съобщи той в публикация в социалната мрежа X. "В този момент на несигурност, когато светът е изправен пред големи предизвикателства, ще се обърна към вас тази вечер", написа Макрон.

Обръщението ще бъде направено в навечерието на извънредната европейска среща на върха за войната в Украйна и напрежението в отношенията на ЕС със САЩ.

❗️@PM_ViktorOrban will hold talks in Paris on Wednesday at the invitation of @EmmanuelMacron, focusing on the war between Russia and Ukraine. pic.twitter.com/DkjgdAnJNi