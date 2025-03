Самолет на American Airlines се запали, след като кацна на международното летище в Денвър, Колорадо, показват снимки в социалните мрежи.

Според изявленията на авиокомпанията и Федералната авиационна администрация на САЩ полетът е бил отклонен към Денвър, след като е имал проблеми с двигателя.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H — CBS News (@CBSNews) March 14, 2025

"172-ма клиенти и шестима членове на екипажа са депланирани и са преместени на терминала", казаха от American Airlines, публикувано от денвърската телевизия KDVR.

Последният инцидент идва на фона на опасенията за безопасността след поредица от инциденти и опитите на администрацията на президента Доналд Тръмп да намали разходите в американските авиационни агенции.

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 14, 2025

Съобщава се, че самолетът е бил на път от Колорадо Спрингс за Далас-Форт Уърт, когато е бил пренасочен към Денвър.

🚨 BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos



This isn’t normal.



🔥 An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



🔥 Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn — Brian Allen (@allenanalysis) March 14, 2025

Редактор: Цветина Петкова