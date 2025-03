Многохилядни протести в Турция заради ареста на кмета на Истанбул. Въпреки издадената забрана, студенти тръгнаха на шествие с искане Екрем Имамоглу да бъде освободен. Най-голямата кюрдска партия нарече ареста "заплаха за социалния мир". Турската полиция за борба с масовите безредици стреля с гумени куршуми и сълзотворен газ по време на протеста в близост до кметството на Истанбул заради ареста на кмета Екрем Имамоглу.

On March 19, 2025, Turkish police arrested Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu and dozens of others, probing alleged corruption and terror ties. Amid the crackdown, authorities banned protests and closed Istanbul streets for four days to stifle outrage. Just a day earlier, Istanbul… pic.twitter.com/jwqguDYW68 — Jalyssa Dugrot (@jalyssaspeaking) March 20, 2025

Много критики за ареста на популярния кмет идват и от чужбина. В Истанбул и Анкара беше изпратена още полиция за спиране на протестите, а арестите продължиха и днес. Повече от 30 души са задържани за публикации в интернет.

ARE THESE THE LAST DAYS OF ERDOGAN?

Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon and many other cities: Crowds of people are protesting in Turkey tonight against Erdogan and his government and the decision to arrest Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu.



People can take so much and no more!!! pic.twitter.com/DrwfJ8ub6l — lyn 🇮🇱 (@lynetso) March 20, 2025

20 marzo 2025, Turchia



IL SINDACO DI ISTANBUL ARRESTATO DOPO L'ANNULLAMENTO DI UN TITOLO ACCADEMICO



1/2



A #Istanbul si è svolta un'operazione su larga scala, in cui sono stati arrestati il sindaco della città Ekrem Imamoglu e altre 100 persone.



Secondo l'ufficio del… pic.twitter.com/svOb2NcwrJ — LadyAfro17🐸🍊🍊🍊🇳🇱🇧🇷 (@LadyAfro17) March 20, 2025

❗️🇹🇷 - Protests against President Erdogan's regime persist in Turkey.



Turkish police fired rubber bullets at anti-Erdogan demonstrators in Istanbul following the arrest of Mayor Ekrem Imamoglu, Erdogan's main rival and CHP presidential contender, on March 19.



Charged with… pic.twitter.com/teQgcBaZGa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 20, 2025

Десетки арести в Турция за "провокативни" публикации в социалните медии

Turkish police arrest the mayor of Istanbul and presidential hopeful, Ekrem İmamoğlu. Thousands of people have come out in protest.Fresh clashes at Istanbul demonstration#Turkiye pic.twitter.com/PntbakcwsQ — उदा_sin (@thevitraag) March 20, 2025

Студентите пренебрегнаха забраната за митинги. Те се събраха на шествие и тръгнаха по улиците на Истанбул. Те скандираха както за освобождаването на кмета Имамоглу, така и срещу управляващите. Почти веднага протеста беше пресрещнат от полицаи. Започна масова блъсканица в опит на полицията да спре шествието.



Екрем Имамоглу излезе с обръщение в социалните мрежи. Той призова партията на Реджеп Ердоган да не нарушава закона и се опита да ги убеди, че насилието и арестите са грешна тактика. Кметът се обърна и към народа: „Казах на нашата нация - същият мозък, който ми отне дипломата от университета, утре ще атакува вашата собственост, вашата чест и ще узурпира властта.”

Турският президент Тайип Ердоган заяви, че основната опозиционна партия се опитва да прикрие собствените си грешки и да заблуди хората с „театрални постановки“. Това беше първият му коментар по повод задържането на кмета на Истанбул.

„Нямаме нито време да губим в безсмислени дебати, нито купища пари, които да хвърляме безразсъдно. Проблемите на Републиканската народна партия не са проблеми на страната, а на шепа опортюнисти в техните централи“, каза турският президент.

🇹🇷

🚨Violent clashes are currently taking place between Turkish police and protesters supporting Ekrem İmamoğlu near Taksim Square in Istanbul.#Istanbul #Ankara #usa #europe pic.twitter.com/xZj8LFJ2M5 — News Headlines on X (@NewsHeadlineX) March 20, 2025

Управляващите казват, че Имамоглу е арестуван защото участва в корупция и подкрепя терористични организации. Арестите продължиха и днес. Само до обяд 37 души бяха задържани, защото са писали в социалните мрежи срещу властта и са приканвали за демонстрации. Ходът на управляващите с ареста на кмета от опозицията продължи да се отразява негативно на акциите в Турция. С над 8 процента се срина стойността на турските банки. Централната банка се намеси в опит да спре обезценяването на лирата и похарчи между 8 и 10 милиарда долара, за да балансира курсовете.

Редактор: Емил Йорданов