Понеделник се превърна в поредния нестабилен ден на финансовите пазари. Причината - нарастващите опасения на инвеститорите, че търговската война на Доналд Тръмп ще предизвика рецесия.

На „Уолстрийт” първоначално акциите се сринаха, но след това се изстреляха нагоре след фалшива новина, че Тръмп обмисля 90-дневна пауза за много от новите си мита.

INSANE market action right now. Market exploded higher on a headline attributed to Kevin Hassett. And now nobody can figure out where it came from and the markets are diving again.



An 8% surge and then a 3.5% plunge in a matter of seconds pic.twitter.com/HAcWqgrrch