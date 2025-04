Джони Деп се завръща в голямото кино с нова роля във филма Day Drinker. Новият трилър е с участието на Пенелопе Крус.

Холивудският гигант Lionsgate обяви началото на снимките, като сподели и първи официален кадър с Джони Деп.

Лентата бележи завръщането на актьора към големия екран след шумните съдебни процеси с бившата му съпруга Амбър Хърд.

Johnny Depp is officially making Hollywood movies again in the first look at Lionsgate's "Day Drinker," co-starring Penélope Cruz and Madelyn Cline.



"Day Drinker" tells the story of a private-yacht bartender (Cline) who encounters a mysterious guest (Depp). They soon find… pic.twitter.com/QF4BcfhvfC