Експерти твърдят, че снимки, получени от The Washington Post , показват взривни структури и фрагменти от гилзи, които съответстват на два израелски танкови снаряда. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) отричат да носят отговорност за удара, при който загина българският хуманитарен работник Марин Маринов.

Експлозиите в къща за гости на ООН в Газа, които убиха български хуманитарен работник и раниха тежко петима души миналия месец, най-вероятно са били причинени от два израелски танкови снаряда, твърдят експерти, които са анализирали снимки на мястото на инцидента, получени от The Washington Post.

Ударът на 19 март, който дойде ден след изненадващата бомбардировка на Израел, сложила край на двумесечното примирие, накара ООН да намали значително броя на международните си служители в Ивицата Газа.

