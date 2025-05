Индийските въоръжени сили съобщиха, че са започнали „Операция Шиндур“, при която са поразили с ракети терористична инфраструктура в Пакистан и в окупираните от Пакистан райони на Кашмир.

Според Делхи ударите са били прецизни и са били по терористични бази. Пакистански военни обекти не са били взети на прицел. Поразени са били девет мишени в рамките на операцията.

Индийското правителство поясни, че действията на индийските сили са били фокусирани, премерени, не са били с цел ескалация.

Имало е интензивен обстрел и силни експлозии в две гранични зони на индийската част на Кашмир. Исламабад затвори въздушното си пространство и нарече нападението - "явен акт на война“. Пакистанските власти обявиха, че си запазват правото да отговорят по подобаващ начин на индийската агресия.

BIG: It appears India indeed lost a Rafale fighter jet tonight, shot down by Pakistan.



Locals in Aklian Kalan village, Punjab, filmed parts of a French MICA missile still attached to its launcher— just 20 km from Bathinda AFS, home to No. 17 Rafale & No. 380 NETRA squadrons. pic.twitter.com/ylTA6KGW3l