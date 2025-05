Екип на разследващото предаване MDR investigativ на германската обществена телевизия е открил полицейското досие на нацисткия престъпник Йозеф Менгеле, смятано досега за изчезнало. Документите са били в архивите на аржентинската федерална полиция и съдържат чувствителна информация относно местонахождението на Менгеле след Втората световна война, разказва „Дойче веле” .

От досието става ясно, че Йозеф Менгеле е искал да пътува до Федерална република Германия през февруари 1959 година, за да посети болния си баща. То съдържа съответна молба до аржентинските власти, която преди това не е била документирана, пише АРД.

"Чувствал се е в безопасност"

Известният историк и изследовател на нацизма Богдан Мусиал е разгледал подробно копия от досието и оценява документа като автентичен. "Това досие разширява познанията ни. То показва, че няколко държави очевидно са разполагали с по-точна информация, отколкото се предполагаше досега".

