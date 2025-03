Докато военните барабани кънтят в цяла Европа през 1939 г., ръководителят на френското военно разузнаване вербува необичаен шпионин: най-известната жена във Франция - Жозефин Бейкър.

Шефът на тайните служби Жак Абтей прекарва първите дни на Втората световна война във вербуване на шпиони за събиране на информация за нацистка Германия. Обикновено той търсел хора, които могат да пътуват инкогнито, но прави изненадващ избор. Няма нищо типично, когато става дума за родената в Америка танцьорка и певица Жозефин Бейкър.

Съветски шпионин е бил висш придворен на кралица Елизабет II (ВИДЕО)

Родена в бедност в Сейнт Луис през 1906 г., Бейкър израства без баща в гъмжащи от плъхове колиби. Тя е имала само основно образование и се омъжва за пръв път на 13 години.

Джоузефин прави турне в Съединените щати с The Jones Family Band и The Dixie Steppers през 1919 г., изпълнявайки комични скечове. Когато групите се разделят, тя се опитва да стане хористка за The Dixie Steppers в продукцията на Сесил и Блейк - Shuffle Along. Обаче е отхвърлена, защото била „твърде слаба и твърде тъмна“.

Без да се обезсърчава, тя изучава представлението в най-големи детайли, докато работи като гардеробиерка. Така Жозефин се оказва най-подходящия заместник, когато една от танцьорките напуска. Когато излиза на сцената тя завъртяла очи и нарочно се направила на непохватна. Публиката много харесва комедийното ѝ допълнение и Жозефин става впечатляваща до края на шоуто

Редактор: Цветина Петкова