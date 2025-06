Мъж е оцелял след катастрофата на Air India, при която загинаха 242 души, съобщи началникът на полицията пред индийска информационна агенция, цитиран от Би Би Си .

Комисар Ахмедабад Г. С. Малик заяви пред ANI, че има един оцелял, който е бил на място 11А на полет на Boeing 787-8, пътуващ за Лондон.

В списъка с пътници, споделен от властите, се посочва, мъжът на тази седалка е британският гражданин Вишваш Кумар Рамеш.

Самолет с 242 души на борда се разби в жилищен район в Индия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Индийските медии съобщиха, че са разговаряли с Рамеш в болницата. По техни думи той е казал, че „тридесет секунди след излитането се чу силен шум и след това самолетът се разби”. Той е допълнил, че всичко се е случило много бързо.

40-year-old Vishwash Kumar Ramesh, a British national, is reported to have survived the Air India

crash.



He was seated away from his brother, who remains missing. “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” He is one of the only confirmed… pic.twitter.com/C9BAHFUbko — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025

Индийските медии съобщиха, че мъжът е показал бордната си карта, на която са били посочени името и номерът на седалката му.

A 38-year-old, who was seated on 11A, is now reportedly the lone survivor of the Air India plane crash. The person has been identified as Ramesh Viswashkumar. According to reports, he jumped out of the emergency exit.#AirIndia #PlaneCrash #Viral #ViralVideo pic.twitter.com/VVve7DtGse — India Today NE (@IndiaTodayNE) June 12, 2025

Членове на семейството на Рамеш потвърдиха пред Sky News, че той е бил на борда на самолета и са разговаряли с него след катастрофата, съобщи Sky .

Комисар Малик каза пред ANI, че оцелелият е настанен в болница за лечение.

По информация на Forbes има и други оцелели пасажери, но техният брой не се уточнява. Главният изпълнителен директор на Air India, Кембъл Уилсън, e заявил, че пострадалите са хоспитализирани.

► На полета, пътуващ за Летище Гетуик, е имало 169 индийски граждани, 53 британци, седем португалски граждани и един канадец, съобщи Air India.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Появиха се и нови записи от охранителни камери, показващи как полетът на Air India се разбива и пламва само мигове след излитането от Летище Ахмедабад. На видеото се вижда как самолетът е във въздуха, опитва се да набере височина, но вместо това започва да се спуска, като колелата му все още са навън, а носът му е повдигнат.

Снимка: Ajit Solanki, АП, БТА

Самолетът се разби в жилищни помещения, използвани от лекари, по-малко от минута след излитането си.

Редактор: Цветина Петрова