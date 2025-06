✈️ Самолет с 244 души на борда падна край летище в Индия

🌍 Машината летяла към Лондон

🧳 Пасажерите са от Индия, Великобритания, Канада и Португалия

🚨 Индийските власти създадоха мигновена организация за реакция в извънредната ситуация

Самолет на Air India с близо 242 души на борда се разби минути след излитане от летището в западния индийски град Ахмедабад. Машината е изпълявала полет за Лондон, посочва "Ройтерс".

От полицията в индийския град съобщиха, че няма оцелели на борда на полет AI171 след катастрофата. Към момента са открити близо 170 тела, по информация на местни медии. Но машината се е разбила в гъстонаселен жилищен район, в непосредствена близост до аерогарата. Това означава, че на земята също има голям брой жертви и ранени, посочват местните власти. По информация на Си Ен Ен една от ударените от машината сгради е била общежитие за млади лекари.

Телата, открити в района на катастрофата, се откарват към болници в Ахмедабад, където да бъдат разпознати, за да се уведомят близките им, допълват от полицията.

Причините за катастрофата все още не са ясно. Според експерти вариантите са много - от проблем с двигателите до сблъсък на машината с ято птици.

На борда на Boeing 787-8 Dreamliner е имало 230 пътници и 12 души екипаж, съобщават летищните власти. Полет AI171 е излетял от международното летище "Сардар Валабхай Пател" в Ахмедабад в 13:30 часа следобед местно време. Трябвало да се приземи на летище "Гетуик" в британската столица в 18:25 ч. местно време, заявиха от авиокомпанията оператор.

Си Ен Ен съобщава, че пилотът подал сигнал за помощ Mayday към контролната кула на летището в Ахмедабад малко след излитането. Сигналът на самолета се губи от радарите, когато той е на 190 метра височина, става ясно от проверка на сайта Flightradar24.

От Министерството на гражданската авиация на Индия заявиха, че пилотът на самолета капитан Сумийт Сабхарвал е опитен летец с над 8200 часа във въдуха. Помощник капитанът Клайв Кундар пък има 1100 летателни часа.

Според източник на "Ройтерс" на борда на машината е имало и 11 деца. Оповестена беше и националността на пътниците - 53 британци, 169 индийски граждани, един канадец и седем португалски граждани.

