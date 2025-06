Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран и призова населението да се отправи към бомбоубежища, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Военен говорител съобщи за десетки балистични ракети, които летят към Израел.

Iran launches retaliatory strikes, with blasts heard in Tel Aviv, following Israel's unprecedented attack on Iranian nuclear sites https://t.co/8k9ggC69au pic.twitter.com/MIk850i7WK

Задействани са системите за противовъздушна отбрана. Сирени за въздушна тревога вият в Йерусалим, а в далечината се чуват експлозии, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

Израелски телевизии показаха кадри, на които над Тел Авив се издига пушек, явно след ракетен удар, предаде "Асошиейтед Прес".

🚨 WATCH: INSANE video of Iranian missile impact in Downtown Tel Aviv, Israel



I’d imagine there’s going to be a hell of a response from Israel. pic.twitter.com/0OUhwBfJMC