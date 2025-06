Лидерът на крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и бивш кандидат за президент Джордже Симион обяви началото на кампания за събиране на подписи за внасяне на вот на недоверие срещу настоящия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Кои евродепутати според вас ще подпишат?“, пита той в публикацията.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, една десета от членовете му могат да внесат такова предложение. Документът трябва да посочва ясните причини за искането и се изпраща както на Европейската комисия, така и на председателя на Европейския парламент.

🚨We are collecting signatures to submit a MOTION OF NO CONFIDENCE against @vonderleyen.



Which MEPs do you think will sign✒️ this motion against Ursula?@GPiperea @axiniaadrian @MGTeodorescu