След серията от удари на Израел взели близо 600 жертви в Иран, върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че "битката започва“. В своя англоезичен акаунт в социалната мрежа Х той написа, че Иран трябва да даде решителен отговор и добави, че страната му няма да прояви никаква милост.

Израел и Иран продължават да си разменят удари шести пореден ден

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви "пълен контрол“ над въздушното пространство на Израел. Иран отвърна, че това е "началото на края“ на противовъздушната отбрана на Израел и "ционисткия режим".

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.