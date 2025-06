Ураганът „Ерик” достигна сушата в югозападната част на Мексико с ветрове със скорост до 205 км/ч, съобщи Националният център за ураганите в Маями, цитиран от „Франс прес”. Ураганът в Тихия океан е от четвърта категория, което го прави изключително мощен и опасен.

Ураганът „Ерик“ се превръща в заплаха: Мексико подготвя 500 пункта за евакуация

