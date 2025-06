В своята книга „Куражът винаги е сам” Роберто Савиано пише следните думи за Джовани Фалконе: „Никога не престана да се надява, че нещата ще се наредят. Че ще му дадат възможността да хвърли светлина в мрака… Истинска светлина, която да разсее сенките и да позволи на всички да видят ясно. Мисълта за свят без мафия гореше в гърдите му, а когато една мисъл обитава телата и умовете, рано или късно ще населява и земята”.

След което писателят разказва за момента, в който Паоло Борселино научава за смъртта на своя приятел и колега. „... сълзите се стичаха по лицето му ...Той също никога не е спирал да вярва. Само че сега се чувства сам. И е неизбежно да бъде така, защото куражът винаги е сам”, завършва Савиано.

► „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж”

Експлозия разтърсва участък от магистралата край Капачи, Палермо, в 17:56 ч. на 23 май 1992 г. Цяла Италия е в шок. Антимафиотският магистрат Джовани Фалконе, съпругата му и трима полицаи от неговия ескорт са убити.

Бомбата е заложена във водосточните канали под магистралата. Взривена е дистанционно – общо 500 килограма тротил. От наблюдателен пункт на хълма над пътя мафиотът Джовани Бруска, с прякор Прасето, натиснал дистанционното, точно когато кортежът от трите коли минавал. Взривът разкъсва асфалта и образува кратер. Водещата кола в ексорта е изхвърлена на няколкостотин метра. Тримата полицаи в нея загиват на място.

Фалконе по изключение управлява автомобила, който е брониран. Той се връщал от Рим, където бил за уикенда със съпругата си. Магистратът намалил скоростта преди взрива. Колата му се врязва в бетонната мантинела. Той умира на място, заедно със съпругата си и още трима охранители.

I don't know how much is known about it outside of Italy, but yesterday we remembered one of the worst days in our history.

When the mafia blew up a stretch of highway near Palermo, killing judge Giovanni Falcone, his wife Francesca and three of his escort agents. 23 injured pic.twitter.com/PINWY1BJAQ