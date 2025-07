Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, че Франция ще признае Палестина като независима държава – решение, което идва на фона на нарастващото международно недоволство от хуманитарната криза в Ивицата Газа.

В публикация в социалната мрежа X Макрон заяви, че официалното признаване ще бъде обявено през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН.

I’m reading all sorts of things here about our intentions for Gaza.



Here is France’s position—it is clear:



Yes to peace.

Yes to Israel’s security.

Yes to a Palestinian state without Hamas.



This requires…