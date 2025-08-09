Провал на реколтата от царевица. За това алармират зърнопроизводители от Русе. Трета година добиви почти няма и фермерите са на път да се откажат от тази култура и да я заменят с друга. Русенско е един от традиционните райони за отглеждане на царевица.

„Колкото и да ни е неприятно ние ще зачеркнем тази култура”, казва Станимир Станчев, председател на кооперация „Малко Враново”.



Добивите от царевицата за поредна година се очаква да са критично ниски. „Ще има места с по 100 килограма, ще има места с по 500 килограма, това е истината. При нас, където имаме по-голямо засушаване, отново ще бъдем на загуба. Може би 200-300 килограма. Изкупната цена ще е по всяка вероятност по 30-35 стотинки. И когато ожънем 200 кила на 35 стотинки са 70 лева. Сега аз се питам в уравнението – да си покриеш производствените разходи, да си покриеш рентата? Кое точно да си покриеш?”, пита се Станчев.