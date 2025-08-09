-
Трета година добиви почти няма и фермерите са на път да се откажат от тази култура
Провал на реколтата от царевица. За това алармират зърнопроизводители от Русе. Трета година добиви почти няма и фермерите са на път да се откажат от тази култура и да я заменят с друга. Русенско е един от традиционните райони за отглеждане на царевица.
„Колкото и да ни е неприятно ние ще зачеркнем тази култура”, казва Станимир Станчев, председател на кооперация „Малко Враново”.
Добивите от царевицата за поредна година се очаква да са критично ниски. „Ще има места с по 100 килограма, ще има места с по 500 килограма, това е истината. При нас, където имаме по-голямо засушаване, отново ще бъдем на загуба. Може би 200-300 килограма. Изкупната цена ще е по всяка вероятност по 30-35 стотинки. И когато ожънем 200 кила на 35 стотинки са 70 лева. Сега аз се питам в уравнението – да си покриеш производствените разходи, да си покриеш рентата? Кое точно да си покриеш?”, пита се Станчев.
Каква култура е соргото и ще замени ли царевицата
Причините за провалената реколта са климатичните промени, довели до засушаване, липсата на системи за напояване, както и набезите на стада елени и диви прасета в царевичните ниви.
Затова все повече зърнопроизводители експериментират с нови култури, които да заменят традиционната царевица.
„Рапица, грах, сорго, всеки ще намери вариант за своето стопанство, който е най-добър според него. Лошото е, че нашият регион е типично царевичарски и царевицата е една култура с традиции. Неприятното е, че ние тази традиция се налага да я прекъснем”, каза Станчев.
Това прекъсване ще се отрази и на животновъдството, което разчита на фураж.
„Ще си променят рецептите и ще търсят примерно сорго да внедрят като алтернатива. То даже е по-богато на протеин в изхранването на животните”, обяснява Станчев.
И за да няма фалити, от бранша се надяват на отваряне на подходящи мерки по Стратегическия план.
„Аз съм убеден и колегите от бранша са убедени, че на един отрасъл от стратегическо и национално значение за страната, не му се отделя необходимото внимание. Трябва воля, трябва последователност, трябва приемственост и хора, които от душа и сърце милеят за страната си”, смята Станимир Станчев.
