Пожар и прекъсване на тока в Канада бяха причинени от риба, паднала от небето, както съобщава Straits Times. Ашкрофт, малък град в Британска Колумбия с население от 1500 души, остана без ток, когато пожарникарите получиха сигнал за пожар в селски район близо до града.

Те успяха бързо да потушат пожара на площ от около 0,4 хектара с помощта на местни фермери и служители на енергийната компания BC Hydro.

Както показа разследването, пожарът е бил подпален от риба, чиито обгорели останки са открити под електропроводи. Предполага се, че орел рибар е летял с плячката от река, разположена на около три километра от мястото на пожара, и случайно я е изпуснал точно върху електропроводите. При контакт проводникът се е скъсал и искри са паднали върху суха трева. Пламъците, които са започнали с искри, са причинили пожара.

„Възможно е птицата да се е уморила да носи голямата риба в жегата и просто да я пуснала“, предположиха от пожарната служба на Ашкрофт.

Пожарникарите също се пошегуваха, че орелът „се уморил от суровата риба и решил да я опита пържена“. Самата птица не е пострадала и е избягала от местопроизшествието.

Редактор: Румен Лозанов