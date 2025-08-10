Хиляди хора се събраха днес на фестивал в западногерманския град Золинген, за да почетат паметта на жертвите на нападението с нож, което шокира жителите на града на 23 август миналата година, предаде ДПА.

„Успяхме да съчетаем почитането на паметта на жертвите с празненствата“, заяви съорганизаторът на събитието Филип Мюлер.

Той благодари на музикантите от „Котен Клуб Бигбенд“ (Kotten Klub Bigband), които описаха своето изпълнение като „мемориален концерт“.

„Искаме да продължим да правим музика и да не позволяваме на страха да държи хората вкъщи“, каза един от музикантите, с което предизвика аплодисменти от публиката.

Преди една година трима души бяха убити и мнозина други бяха ранени при атака по време на концерт на градския фестивал.

След атаката традиционният тридневен фестивал беше отменен. Тази година няколко групи, които пропуснаха фестивала през 2024 г., излязоха на сцената, за да почетат паметта на жертвите.

Сириец, идентифициран съгласно германските правила за защита на личните данни само като Иса ал Х, е подсъдим в Дюселдорф за атаката. Обвинен е, че умишлено е намушкал многократно хора на фестивала в областта на шията и торса. Прокуратурата му повдигна обвинение в 3 убийства и 10 опита за убийство. Обвинен е, че е действал от името на терористичната организация "Ислямска държава".

Атаката засили интензивния политически дебат в Германия за миграцията, депортациите и вътрешната сигурност след няколко подобни нападения, извършени от мигранти, отбеляза ДПА.

