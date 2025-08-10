Група маскирани крадци откраднаха играчки на стойност около 7 000 долара от магазин в района на Лос Анджелис, съобщиха властите.

Инцидентът е станал в ранните часове в сряда в магазин в град Ла Пуенте, намиращ се на около 29 километра източно от Лос Анджелис, заяви отделът на шерифа на окръг Лос Анджелис. Според полицията, заподозрените използвали откраднат автомобил Toyota Tacoma, който бил намерен и задържан малко след инцидента. Разследването продължава, като към момента няма допълнителна информация.

Барби с диабет: Куклата, която променя живота на децата

Labubu куклите са създадени от художника Касинг Лънг, роден в Хонконг, и се превърнаха в популярни колекционерски предмети десет години след появата им.

Търговецът One Stop Shop публикува в Инстаграм, че крадците са отнели целия наличен инвентар и са нанесли сериозни щети на магазина. Във видеозапис от охранителни камери се вижда група хора с качулки и покрити лица, които разбиват входа, ровят из стоките и изнасят кутии.

„Все още сме в шок“, заявиха от магазина и призоваха за съдействие при издирването на извършителите.

Редактор: Румен Лозанов