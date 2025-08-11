Джейми Лий Къртис отдаде признание на колежката си Линдзи Лоън, с която се събира за продължението на култовата комедия „Шантав петък“. Холивудската звезда сподели, че е научила много за устойчивостта и стила от своята екранна партньорка.

66-годишната Джейми Лий Къртис и 39-годишната Линдзи Лоън отново си партнират в „По-шантав петък“ – продължението на успешния филм от 2003 г. Актрисата използва социалните мрежи, за да изрази възхищението си от Лоън.

Линдзи Лоуън спретва "Капан за родители" по NOVA

В публикация в Instagram Къртис цитира думите на Линдзи: „Джейми беше до мен в момент от живота ми, когато преживявах много публично. Трябва да се чувствам в безопасност сред хората. И Джейми е един от тези хора за мен“.

В отговор Джейми написа: „А тя ме научи на упоритост, самота, стил, семейство и Bitmoji!“.

По време на промоционалното турне за филма двете актриси неведнъж изказаха взаимни похвали. Къртис призна, че след първия филм е изпитвала „голяма майчинска грижа“ към Лоън и че са останали приятелки: „Когато идваше в Лос Анджелис, се срещахме. Тя и аз останахме приятелки, а сега сме нещо като колеги. Изпитвам по-малко майчина грижа към нея, защото сега тя самата е майка и няма нужда от моята майчина грижа. Освен това, очевидно, има майка – Дина е страхотна баба“.

Холивудската звезда допълни, че Линдзи няма нужда от нейните житейски съвети: „Аз съм властна, много властна, но се опитвам да се занимавам с моите си работи. Тя е напълно функционираща, умна жена, творчески човек. Насаме ми е задавала въпроси, но нищо повече от това, което човек би попитал по-възрастен приятел“.

От своя страна, Лоън сподели, че е преминала през много върхове и спадове, но днес се чувства „по-мъдра“ и „по-уравновесена“ от всякога. Тя се определя като „позитивен човек“ и признава, че е спокойна и удовлетворена от живота си.

Редактор: Мария Барабашка