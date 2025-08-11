Стартиращата компания Neurable разработи слушалки, оборудвани с мозъчно-компютърен интерфейс, които откриват загубата на концентрация и се намесват, за да я възстановят. Технологията може да има приложение и в ранното откриване на депресия или Алцхаймер.

През последните години слушалките и шумозаглушаващите устройства стават все по-популярни – както сред пътуващите в обществения транспорт, така и сред работещите, които искат да се съсредоточат върху задачите си, без да бъдат постоянно прекъсвани.

Neurable представя ново решение – слушалки с вграден мозъчно-компютърен интерфейс, който улавя електрическите сигнали на мозъка и използва алгоритми за интерпретация на данните. Когато носещият устройството започне да губи концентрация, то реагира незабавно.

Журналистът Адам Кларк Естес, който вече е изпробвал технологията, обяснява, че тя не „чете мисли“, а събира данни чрез сензори за електроенцефалография (ЕЕГ). Според експертите системата е достатъчно усъвършенствана, за да бъде интегрирана и в други устройства като очила или различни типове слушалки.

Освен за подобряване на фокуса, Neurable предвижда технологията да бъде използвана и за мониторинг на здравето на мозъка. В бъдеще тя може да подпомогне ранното откриване на симптоми на депресия или на Алцхаймер.

„От биологична гледна точка мозъкът е проектиран да прикрива слабостите си – това е еволюционен ефект. Но когато измервате при източника, откривате тези явления в момента, в който се случват, преди да имат последствия. Това е истинското предимство на измерването на мозъка“, коментира Рамзес Алкайде, съосновател на Neurable и невролог.

