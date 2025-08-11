Снимка: gettyimages
Той издъхна след два месеца в реанимация и няколко операции
Кандидатът за президент на Колумбия и сенатор Мигел Урибе, прострелян в главата по време на публично събрание през юни в Богота, почина след два месеца в интензивно отделение и няколко операции, съобщи съпругата му.
„Винаги ще бъдеш любовта на живота ми. Благодаря ти за един живот, изпълнен с любов“, написа Клаудия Таразона в профила си в Instagram, цитирана от АФП.
„Почивай в мир, любов на живота ми. Ще се грижа за децата ни“, добави тя.Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
