Изхвърляне на пепел на височина до 10 километра от вулкана Ключевская Сопка на полуостров Камчатка в Русия е регистрирано във вторник сутринта, съобщи главното управление на руското Министерство на гражданската отбрана.

Вулканът Крашенинников в Русия изригна за първи път от близо 600 години (ВИДЕО)

"Сутринта на 12 август беше регистрирано изхвърляне на пепел на височина до 10 000 метра при височина на самия вулкан 4750 метра. Пепелният шлейф се разпространи в източно-североизточна посока към Берингово море. По пътя му няма населени места", информира руското ведомство.

Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Той представлява правилен конус с кратер на върха с диаметър около 700 метра. По склоновете му са разположени близо 80 странични кратера и шлакови конуси. Гигантът се активизира след мощното земетресение с магнитуд 8,8 на Камчатка на 30 юли.

Редактор: Цветина Петкова