Загинало дете и хиляди евакуирани заради жегите в Европа. В южна Италия, 4-годишно дете е починало от топлинен удар, а в 16 района е обявен червен код за опасно горещо време.

Във Франция бяха регистрирани рекордни температури - в 12 области е обявен червен код за жега.

В Албания и Черна гора бяха регистрирани 39 градуса по Целзий.

Червен код за горещини в 12 департамента на Франция

Германия издаде предупреждение за високи температури, в сила до петък.

В Испания, където температурите подминаха 44 градуса, се очаква горещото време да се задържи, а според синоптиците шансът за валежи е минимален.

Редактор: Емил Йорданов