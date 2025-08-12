Снимка: БГНЕС
Спортни новини (12.08.2025 - следобедна)
18-годишен катастрофира и разруши мост в Костинброд (ВИДЕО+СНИМКИ)
МВР: Над 1000 пожара за седмица, всеки трети - причинен от палеж
Спортни новини (12.08.2025 - обедна)
Продължават опитите да бъде потушен пожарът в Пирин
Симулатор тества колко устойчиви са сградите при земетресения
Откриха военен дрон на плаж до Созопол (ВИДЕО+СНИМКИ)
В Испания, където температурите подминаха 44 градуса, се очаква горещото време да се задържи
Загинало дете и хиляди евакуирани заради жегите в Европа. В южна Италия, 4-годишно дете е починало от топлинен удар, а в 16 района е обявен червен код за опасно горещо време.
Във Франция бяха регистрирани рекордни температури - в 12 области е обявен червен код за жега.
В Албания и Черна гора бяха регистрирани 39 градуса по Целзий.
Червен код за горещини в 12 департамента на Франция
Германия издаде предупреждение за високи температури, в сила до петък.
