Във вторник САЩ заявиха, че правата на човека в европейските страни се влошават, предаде АФП. Това се посочва в ежегодния доклад за правата на човека, чието съдържание администрацията на президента Доналд Тръмп е съкратила.

Държавният департамент отбелязва, че правата на човека се влошават в страните съюзници – Великобритания, Франция и Германия. В документа обаче не се споменава за проблеми в Ел Салвадор, където мигранти, депортирани тази година от САЩ, са заявили, че са били подлагани на побои и лишаване от сън в затвора.

Редактор: Мария Барабашка